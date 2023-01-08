Специалист рассказал, как избавиться от стресса, вызванного возвратом на работу после праздников

Чтобы минимизировать стресс, вызванный выходом на работу после праздничных выходных, нужно подготовиться к первому рабочему дню. Такой совет рекомендует заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин, сообщают «Известия».

Согласно рекомендациям специалиста, избежать стресс можно, если раньше лечь спать или подготовить нарядную одежду. Не исключением являются и другие приятные мелочи, которые можно сделать для себя.

Фото: pxhere.com

Помимо этого, Ахапкин советует по завершении первого рабочего дня сходить на прогулку. Чтобы решить накопившиеся дела, по словам специалиста, нужно составить их список.

Напомним, что 27 декабря в результате исследования сервиса «Авито Работа» выяснилось, что 60% казанцев на работе всегда душно. По этой причине они открывают окна или включают кондиционер, 40%, напротив, всегда мерзнут и предпочитают отключать кондиционеры, которыми пользуются другие.



Антон Гаврилов