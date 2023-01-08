Специалист рассказал, как избавиться от стресса, вызванного возвратом на работу после праздников
Чтобы минимизировать стресс, вызванный выходом на работу после праздничных выходных, нужно подготовиться к первому рабочему дню. Такой совет рекомендует заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин, сообщают «Известия».
Согласно рекомендациям специалиста, избежать стресс можно, если раньше лечь спать или подготовить нарядную одежду. Не исключением являются и другие приятные мелочи, которые можно сделать для себя.
Помимо этого, Ахапкин советует по завершении первого рабочего дня сходить на прогулку. Чтобы решить накопившиеся дела, по словам специалиста, нужно составить их список.
Напомним, что 27 декабря в результате исследования сервиса «Авито Работа» выяснилось, что 60% казанцев на работе всегда душно. По этой причине они открывают окна или включают кондиционер, 40%, напротив, всегда мерзнут и предпочитают отключать кондиционеры, которыми пользуются другие.
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