Минобороны провело операцию возмездия за удар по Макеевке

В ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия.

В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.

«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны.

В новогоднюю ночь при ударе ВСУ по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке погибли 89 военнослужащих. Удар был нанесен шестью ракетами американской РСЗО Himars. Два снаряда были перехвачены силами ПВО, еще четыре — попали в здание, в котором находились военнослужащие. От взрывов ракет с осколочно-фугасной боевой частью произошло обрушение перекрытий здания. Ответным огнем установка, которая производила обстрел, была уничтожена.

Мария Иванова