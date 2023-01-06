Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Северсталь»
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3.
За нижнекамский клуб шайбы забросили Михаил Назаров, Вячеслав Лещенко, Ансель Галимов и Павел Порядин. В составе «Северстали» голами отличились Даниил Вовченко, Дмитрий Моисеев и Игорь Гераськин.
Отметим, что сегодня же казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев.
Напомним, что в предыдущем матче «Нижнекамск» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
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