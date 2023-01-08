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«Динамо-Ак Барс» одержал победу над ВК «Липецк»

18:18, 08.01.2023
«Динамо-Ак Барс» одержал победу над ВК «Липецк»
Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл ВК «Липецк» на старте PARI Суперлиги. Матч завершился со счетом 3:0.

Напомним, что 24 декабря ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл челябинское «Динамо-Метар» в матче 12-го тура PARI Суперлиги. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу волейболисток из Казани.

21 декабря казанские волейболистки также добились очередной победы. На домашней арене ВК «Динамо-Ак Барс» выиграл у красноярского «Енисея» со счетом 3:2.

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Антон Гаврилов
СпортВолейбол Татарстан

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