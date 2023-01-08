«Динамо-Ак Барс» одержал победу над ВК «Липецк»
Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл ВК «Липецк» на старте PARI Суперлиги. Матч завершился со счетом 3:0.
Напомним, что 24 декабря ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл челябинское «Динамо-Метар» в матче 12-го тура PARI Суперлиги. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу волейболисток из Казани.
21 декабря казанские волейболистки также добились очередной победы. На домашней арене ВК «Динамо-Ак Барс» выиграл у красноярского «Енисея» со счетом 3:2.
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