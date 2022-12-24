Казанский «Динамо-Ак Барс» обыграл челябинский «Динамо-Метар»
ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл челябинский «Динамо-Метар» в матче 12-го тура PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Казани, сообщает пресс-служба спортивного клуба.
Стоит отметить, что игра стала заключительной для татарстанской команды в первом круге предварительного этапа.
21 декабря «Динамо-Ак Барс» обыграл красноярский «Енисей» в перенесенном матче на домашней арене. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 3:2.
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