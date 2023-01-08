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УНИКС обыграл «Парму» в овертайме матча Единой лиги ВТБ

17:40, 08.01.2023
УНИКС обыграл «Парму» в овертайме матча Единой лиги ВТБ
Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл в гостях пермскую «Парму» в овертайме регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 82:89.

Самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич, у него — 18 очков, 2 подбора, 4 передачи, 1 блок-шот.

Напомним, казанский УНИКС 4 января одержал первую победу в 2023 году — команда обыграла московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 74:66.

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Антон Гаврилов
СпортБаскетбол Татарстан

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