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УНИКС победил МБА в первом матче 2023 года

20:19, 04.01.2023
УНИКС победил МБА в первом матче 2023 года
Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС одержал первую победу в 2023 году — команда обыграла московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 74:66.

В составе хозяев больше всех набрал Дэрил Мэйкон — 20 очков. У гостей самым результативным игроком стал Даниил Касаткин (17 очков).

Игра получилась достаточно напряженной: перед четвертой четвертью счет сравнялся — 55:55. В последнем отрезке матча хозяева смогли вернуть лидерство, таким образом, победив в пятый раз подряд.

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Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

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