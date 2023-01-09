Microsoft готовится к выпуску последнего обновления для Windows 7 и 8.1

Компания Microsoft 10 января выпустит последнее обновление для системы Windows 7 и Windows 8.1. Нововведение будет заключаться в патче безопасности для обеих систем. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал gHacks.

По информации источника, пользователи смогут продолжить пользоваться своими компьютерами. При этом безопасность устройства под управлением Windows 7 или 8.1 может оказаться под угрозой в связи с отсутствием новых патчей с исправлениями.

Напомним, что в конце декабря ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что компания Microsoft пока не планирует возвращаться в Россию из-за режима санкций.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов