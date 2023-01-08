В Татарстане скончался ветеран прокуратуры Виталий Клюкин

Фото: прокуратура РТ

На 76-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Виталий Клюкин, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Клюкин проработал в органах прокуратуры более 29 лет. Свою карьеру он начал с должности стажера. Затем стал помощником прокурора Высокогорского района Татарской АССР. Далее продвинулся по карьерной лестнице до прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры ТАССР. Затем стал заместителем прокурора Советского района Казани.

В период с июня 1990 года по апрель 1999 года он был главой прокуратур Ново-Савиновского и Ленинского районов Казани. В апреле 1999 года его назначили на должность начальника отдела республиканской прокуратуры. Позднее он стал заместителем прокурора Республики Татарстан.

Начиная с 2002 года, он возглавлял казанскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан. В этой должности он проработал до 2007 года, когда ушел в отставку.



Прощание и похороны состоятся 9 января в 12:00 на территории похоронного комплекса «Курган» в Казани (Мамадышский тракт, 179).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов