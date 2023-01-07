В Татарстане в результате аварии скончались два человека

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня на 29-м км автодороги «Альметьевск — Муслюмово», сообщают в Госавтоинспекции Татарстана. В результате аварии скончались две девушки.

По предварительным данным, водительница автомобиля Hyundai не выбрала безопасную скорость и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Пассажирки Toyota 2004 и 2006 годов рождения скончались на месте ДТП. Оба водителя доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.

4 января в Азнакаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (1963 года рождения) не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем Ford (2001 года рождения).



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Елизавета Пуншева