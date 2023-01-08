Прокуратура Казани проводит проверку по делу об отравлении угарным газом троих детей

Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку информации по поводу инцидента с отравлением угарным газом троих детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



— По предварительной информации, сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 8 января— в квартире дома 5 на ул. Повстанческой в Кировском районе Казани угарным газом отравились два мальчика 2011 и 2014 годов рождения, а также девочка 2017 года рождения, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с произошедшим надзорное ведомство вместе с профильными специалистами разберется в причинах и обстоятельствах произошедшего. Также будет проверяться и соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности безопасности при использовании и содержании газового оборудования.

Напомним, что 12 декабря заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану Максим Трущин сообщил, что за последние 4 года в Татарстане произошло 113 пожаров — 18 из них произошли по причине неправильной эксплуатации бытового газового оборудования.



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Антон Гаврилов