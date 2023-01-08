Умер олимпийский чемпион и экс-футболист ПСЖ Модест М’Бами
Экс-полузащитник сборной Камеруна по футболу Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу французского клуба «Пари Сен-Жермен».
— ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М'Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким, — сказано в сообщении.
Напомним, что 29 декабря стало известно о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу, бразильца Пеле.
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