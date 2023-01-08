Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства ДТП с двумя погибшими девушками

Фото: телеграм-канал прокуратура Татарстана

Прокуратура республики Татарстан разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором погибли две девушки. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Татарстана.

— По итогам проверки с привлечением профильных специалистов надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения, — сказано в публикации.



Напомним, что накануне на 29-м км автодороги «Альметьевск — Муслюмово» (Альметьевский район) девушка — водитель автомобиля Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. Сообщалось, что девушка не выбрала безопасную скорость. В результате инцидента две пассажирки Toyota погибли.

4 января смертельное ДТП произошло в Азнакаевском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (1963 года рождения) не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем Ford (2001 года рождения).



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Антон Гаврилов