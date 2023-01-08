The Hill: Байден планирует запустить избирательную компанию для президентской гонки 2024 года

Президент США Джо Байден готовится к запуску своей избирательной компании к следующим выборам главы государства. Выборы пройдут в 2024 году в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Hill.

По информации издания, американский лидер в ближайшие недели, либо в феврале может заявить о своих планах бороться за переизбрание. Как пишет Hill, сейчас Байден и его помощники также прорабатывают детали будущей компании.

Фото: pixabay.com

Один из сторонников американского лидера , отмечает что переизбрание Байдена на новый срок «вопрос времени». При этом в издании подчеркивают, что планы запустить предвыборную компанию начались на фоне негативных настроений со стороны демократов, которые сейчас сомневаются в планах американского лидера баллотироваться на второй срок.

Причина такой неуверенности политиков в основном связана с возрастом Байдена, в прошлом году он отпраздновал свое 80-летие.

После избрания лидером США в 2020 году Байден не единожды подмечал, что в будущем будет, скорее всего, бороться за переизбрание. При этом всякий раз, говоря на эту тему, американский лидер не давал четкого ответа на этот вопрос и отмечал, что пока не принял окончательного решения.

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Антон Гаврилов