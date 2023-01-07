В парках Альметьевска и Набережных Челнов отменили мероприятия из-за морозов

Отменили праздничные мероприятия в парках еще двух городов Татарстана — в Альметьевске и в Набережных Челнах. Такое решение связано с сильными холодами, сообщается в telegram-каналах городов.

— Дорогие челнинцы, к сожалению, морозы мешают нашим планам провести с вами чудесные праздники. Мы вынуждены отменить мероприятия, запланированные на 7 января в общественных пространствах города, — отмечается в telegram-канале Челнов.

Речь идет о мероприятиях, которые должны были пройти на площадках ДК «Энергетик» и «Азатлык». В Альметьевске их планировалось провести в парке «Здоровье», на площади Нефтяников и поселке Нижняя Мактама.

Фото: realnoevremya.ru

В казанских парках ряд мероприятий, запланированных на 7 и 8 января, уже перенесли на следующую неделю. Причина та же — сильный холод.



Отметим, что, по сообщениям синоптиков, в Татарстане с 7 по 10 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -32 ˚C, а при прояснениях и до -37 ˚C.

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Елизавета Пуншева