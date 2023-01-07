В Тольятти загорелось здание рынка
В Тольятти в Самарской области загорелось здание рынка, сообщили в ГУ МЧС по региону. 38 посетителей и 46 работников эвакуированы.
В 12:07 мск поступило сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города. Причиной стало короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли.
Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.
5 января в Чебоксарах во время пожара в многоквартирном доме пострадали 15 человек. Среди пострадавших восемь детей.
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