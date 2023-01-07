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В Тольятти загорелось здание рынка

13:54, 07.01.2023
В Тольятти загорелось здание рынка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Тольятти в Самарской области загорелось здание рынка, сообщили в ГУ МЧС по региону. 38 посетителей и 46 работников эвакуированы.

В 12:07 мск поступило сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города. Причиной стало короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.

5 января в Чебоксарах во время пожара в многоквартирном доме пострадали 15 человек. Среди пострадавших восемь детей.

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Елизавета Пуншева
ОбществоПроисшествия

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