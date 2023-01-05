В пожаре в Чебоксарах пострадали 15 человек, среди них 8 детей

Фото: ГУ МЧС России по Чувашии

В Чебоксарах во время пожара в многоквартирном доме пострадали 15 человек. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев. Среди пострадавших 8 детей.

— Всем гражданам оказывается необходимая медицинская помощь. Задействованы все оперативные службы, в отношении инцидентов ведется следствие, — написал глава Чувашии.

В региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в 13.44 в одной из квартир на втором этаже многоэтажного дома на улице Шевченко. К прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС России дым полностью заполнил подъезд здания с 1 по 9 этажи.

Фото: ГУ МЧС России по Чувашии

В ведомстве приводят другие данные по пострадавшим, в сообщении ГУ МЧС по Чувашии указывается о 17 жильцах: 8 детей и 9 взрослых. Открытое горение ликвидировано в 15.00.

— Пожарные оперативно организовали эвакуацию жильцов. С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек, — рассказали в ведомстве.

В тушении спасатели задействовали 11 единиц основной и специальной пожарной техники, более 30 человек личного состава. На месте ЧП работали все экстренные службы жизнеобеспечения. Причины пожара выясняются.

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Артем Гафаров