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Катки в казанских парках 7 января работают по измененному графику

11:52, 07.01.2023
Катки в казанских парках 7 января работают по измененному графику
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 7 января, катки в парках Казани будут работать по измененному графику, сообщают в Дирекции парков и скверов. Это касается парка «Черное озеро» и сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каток в парке «Черное озеро»:

  • с 10:00 до 21:00 (техперерыв с 15:00 до 16:00).

Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана:

  • с 10:00 до 21:00.

Напомним, также в парках города ряд мероприятий, запланированных на 7 и 8 января, переносится на следующую неделю. Причиной такого решения стала холодная температура воздуха.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

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