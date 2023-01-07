Сегодня в Татарстане похолодает до -28 градусов
По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 7 января, в Татарстане ожидается облачная погода, но без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха днем -23..-28 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, до 11 января температура воздуха на территории РТ может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым