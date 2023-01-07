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Сегодня в Татарстане похолодает до -28 градусов

07:37, 07.01.2023
Сегодня в Татарстане похолодает до -28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 7 января, в Татарстане ожидается облачная погода, но без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха днем -23..-28 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, до 11 января температура воздуха на территории РТ может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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