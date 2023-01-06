Прокуратура проводит проверку из-за экстренно севшего самолета в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов из-за самолета, который совершил вынужденную посадку в Казани. Как отметили в ведомстве, речь идет о воздушном судне, которое выполняло рейс №1070 по маршруту Казань — Екатеринбург.

— По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании Red Wings, принял решение о возврате и посадке самолета в аэропорту Казань, так как после взлета не убралось шасси. Посадка прошла благополучно. На борту находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, — отметили в прокуратуре.

Сейчас Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Для дальнейшего следования пассажиров по маршруту перелета авиакомпанией производится замена воздушного судна. На время ожидания вылета пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, — добавили в ведомстве.

Напомним, «Реальное время» уже писало о самолете, который совершил вынужденную посадку в Казани. В происшествии никто не пострадал.

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Айрат Назипов