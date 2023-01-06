Принц Гарри откровенно рассказал о военной службе в Афганистане

Книга мемуаров принца Гарри Spare («Запасной») выходит 10 января. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News, в ней он, в частности, рассказывает, что убил в Афганистане 25 человек, цитируя отрывок из воспоминаний:

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число — 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд».



Герцог Сассекский пишет, что воспринимал этих людей как «шахматные фигуры, которые он убирал с доски». В Афганистан он направился в мае 2007 года вместо запланированного изначально Ирака и нес службу в провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика. В апреле 2011 года принц получил звание капитана Армейского воздушного корпуса. В сентябре 2012-го по январь 2013-го находился в служебной командировке на базе Кэмп Бастион на юге Афганистана.

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