Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -22 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 6 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем -8..-13 градусов, в западных районах -17..-22 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за аномально холодной погоды с сегодняшнего дня вплоть до 11 января в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В указанный период температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Артем Гафаров