Россия и Беларусь планируют совместные летно-тактические учения

Фото: Минобороны России

В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства Россия и Беларусь продолжают накапливать совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

— В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации, — сообщило военное ведомство.

Также в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, планируется проведение совместного летно-тактического учения. С российской стороны в них примут участие формирования ВКС.

Фото: Минобороны России

Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер, напомнило Минобороны Беларуси, и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.

Напомним, решение о создании региональной группировки войск на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ.

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Артем Гафаров