Лидер ЛДПР призвал ООН дать оценку словам Ангелы Меркель и Франсуа Олланда об Украине

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ООН дать оценку словам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда. Оба политика публично рассказали о том, что минские соглашения нужны были, чтобы оттянуть время и подготовить Украину для вооруженного конфликта с Россией.

В своем telegram-канале Слуцкий напомнил, что в 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2202, которой одобрил договоренности по урегулированию кризиса на Украине и призвал обеспечить их полное выполнение. Однако, по его словам, Киев начал саботаж «Минска-2» практически сразу: Украина полностью отказывалась идти на контакт с властями тогда еще только провозглашенных республик Донбасса.

— Зато Вашингтон и Брюссель продолжали штамповать антироссийские санкции, обвиняя Москву в нарушении соглашений, стороной которой мы никогда не были, — написал лидер ЛДПР.

Фото: kremlin.ru

Напомним, недавно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что целью Минских соглашений на деле было дать Украине время на военное усиление.

— То есть фактически «Минск-2» был «дымовой завесой». Так называемые «гаранты» сознательно пошли на обман — и Донбасса, и России, и, получается, ООН, — заключил Слуцкий.

Политик задался логичным вопросом, почему молчит офис генерального секретаря ООН после публичных признаний в блефе, которые сделали непосредственные участники минского процесса. Официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику задали по этому поводу прямой вопрос, но он ушел от ответа. Лишь заявил, что «это очень правомочный вопрос».

— А не хочет ли Дюжаррик сам вспомнить историю становления ООН и событий, которые этому предшествовали? Лигу наций, например, и причины ее распада? — спросил Слуцкий.

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Артем Гафаров