С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России выросла на 15 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изменение связано с недавно подписанным указом президента России Владимира Путина. Сейчас предельная численность штата МЧС составляет 303 107 человек.

— Увеличено количество военнослужащих спасательных формирований, личного состава Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, федеральных государственных гражданских служащих и работников, — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в МЧС РФ заявили о резком сокращении количества случаев гибели детей из-за пожаров. По данным на конец 2022 года, жертвами пожаров стали 298 детей, что на 21% меньше, чем годом ранее, когда погибли 378 детей.



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Артем Гафаров