Правительство России продлило срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России продлило срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство и проведение экспертизы проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как и в 2022 году, для начала строительства и его окончания застройщику не потребуется предоставлять органам строительного надзора план земельного участка и ряд других документов. Кроме того, в 2023 году также не нужно будет получать решения органа власти о подготовке проекта планировки территории, а срок его согласования составит 10 рабочих дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, продлен упрощенный порядок проведения государственной экспертизы проектной документации. Так, например, если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на аналоги, которые не уступают по качеству, повторная экспертиза будет бесплатной, а сроки проведения составят 14 рабочих дней. Если же замена стройматериалов на аналоги не увеличила стоимость строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не будет.

— Благодаря этим мерам в 2022 году время строительства разных объектов сократилось на срок от трех месяцев до года. В наступающем году они помогут застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты строительства в сложной макроэкономической ситуации, — отмечается на сайте правительства России.

Подписанное постановление подготовлено для исполнения поручения президента, которое он дал в августе 2022 года по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли.

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Артем Гафаров