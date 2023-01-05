Турция нейтрализовала 12 боевиков на севере Сирии

На севере Сирии было нейтрализовано 12 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Борьба с терроризмом наших героических турецких вооруженных сил продолжается с решимостью день и ночь. В регионах операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира» были нейтрализованы 12 террористов РПК/YPG, пытавшихся совершить нападение с целью нарушения мира и безопасности», — заявили в турецком военном ведомстве.

Военное противостояние с РПК в Турции началось в 1984 году и возобновилось в 2015-м. На севере Ирака расположены базы Рабочей партии Курдистана, против которых Турция проводит воздушные и наземные операции. Из-за турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула идет спор между Багдадом и Анкарой. В Турции ссылаются на необходимость борьбы с РПК.

Мария Иванова