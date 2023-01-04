За 4 дня нового года Раифский монастырь посетили уже более 50 тысяч человек

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Только за первые 4 дня 2023 года Раифский монастырь посетили уже более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района. До 8 января на территории монастыря проходит Рождественский фестиваль снежных и ледовых фигур «Лед и свет».

Желающих посетить монастырь настолько много, что в час-пик очередь из туристических автобусов и автомобилей начинается от самого поворота на Раифу.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал, что святая обитель ежегодно преображается к Рождеству: «Над созданием скульптур трудятся настоящие мастера, которые, без сомнения, вкладывают душу в каждый штрих, преображая лед в свет и добро. Это и есть тот самый свет, который притягивает людей».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

7 января, в праздник Рождества Христова, на территории Раифского монастыря в 13.00 пройдет торжественное открытие фестиваля. Участие примет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

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Илина Хакимова