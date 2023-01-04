5 января в Казани пройдет рождественский лыжный спринт

Фото: пресс-служба мэрии Казани

5 января в Казани пройдет рождественский лыжный спринт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Спринт пройдет на трассе лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирном. Выдача нагрудных номеров начнется в 09.00, соревнования стартуют на час позже — в 10.00.

Принять участие может любой желающий, нужно только зарегистрироваться по ссылке до конца сегодняшнего дня.

Отметим, что участникам соревнований предстоит преодолеть классическим стилем дистанцию в 1 200 метров.

Казань и весь мир встретили 2023 год. Впереди осталось еще четыре дня, чтобы отдохнуть и набраться сил перед двенадцатью месяцами насыщенных, ярких и порой непредсказуемых событий. Провести их следует незабываемо, стараясь приумножить энергию к грядущим рабочим будням. «Реальное время» готово помочь в этом всем жителям и гостям столицы Татарстана. Специально для вас наша редакция собрала самые яркие события ближайших дней.

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Илина Хакимова