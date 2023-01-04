Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным погибших в Макеевке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих при обстреле Макеевки, сообщает пресс-служба главы республики.

— Они были достойными сынами своего Отечества. Каждый из них мужественно исполнял свой долг — защищал страну, жизнь и покой наших граждан. Татарстан скорбит вместе с родными и близкими погибших военнослужащих. Для нас они навсегда останутся Героями, — отметил Минниханов.

Число погибших в Макеевке в результате удара войск Украины российских военных после разбора завалов увеличилось до 89, об этом сегодня сообщил начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим в результате удара ВСУ по Макеевке оказана медицинская помощь.

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Илина Хакимова