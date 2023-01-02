В Минобороны заявили о гибели 63 российских военных при ударе ВСУ по Макеевке
При ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
Ведомство уточняет, что боевики ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами по пункту временной дислокации одного из российских подразделений в районе Макеевки.
— В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих, — сказано в сообщении.
В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, которые применяются для совершения террористических атак против РФ.
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