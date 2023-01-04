Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим при ударе ВСУ по Макеевке оказали медпомощь

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале сообщил, что всем пострадавшим в результате удара ВСУ 1 января по Макеевке оказана медицинская помощь.

— И последнее. Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории республики, потом в других регионах России, — сказано в сообщении.

Число погибших в Макеевке в результате удара войск Украины российских военных после разбора завалов увеличилось до 89, об этом сегодня сообщил начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.



В Минобороны России уточнили, что удар по пункту временной дислокации войск был нанесен шестью ракетами американской РСЗО Himars. Два снаряда были перехвачены силами ПВО, еще четыре — попали в здание, в котором находились военнослужащие. От взрывов ракет с осколочно-фугасной боевой частью произошло обрушение перекрытий здания. Ответным огнем установка, которая производила обстрел, была уничтожена.

Сейчас работает комиссия по расследованию произошедшего, но, как заявляет Минобороны, уже сейчас очевидно, что выявить место дислокации военнослужащих боевикам ВСУ удалось из-за включения и массового использования, вопреки запрету, мобильных телефонов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова