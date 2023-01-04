Главное о коронавирусе на 4 января: переполненные крематории в Китае, в России сделали почти 325 млн тестов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки госпитализировали 25 человек с коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Всего на 4 января в республике зарегистрировано 193 512 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 190 790 человек, в том числе 67 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 009 человек. Госпитализировали за сутки 25 человек.



В России за все время сделали 324,8 миллиона тестов на COVID-19



За последние сутки в России выявили 3 328 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 942 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 813 839 человек, а выздоровевших — до 21 227 998 человек. Госпитализировали за сутки 662 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 45 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 393 898 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России провели свыше 324,8 млн тестов на коронавирус. В том числе за сутки — 58 тысяч тестов.

Белый дом: ограничения на въезд в США из Китая не дают оснований «для возмездия»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 661 746 570 раз, 6 695 360 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 847 299). На второй строчке — Индия (44 680 355), на третьей — Франция (39 560 482), на четвертой — Германия (37 446 795), на пятой — Бразилия (36 362 366).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 094 010). За ними следуют Бразилия (693 981), Индия (530 707), Россия (385 927, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 197).



За время пандемии было сделано 13 165 031 710 инъекций вакцины против коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, в Китае оказались переполнены крематории из-за резкого роста смертности от коронавируса. В связи с этим по всей стране образовались большие очереди из граждан, желающих кремировать погибших родных и близких. Как следствие, некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

По данным британской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., число смертей в Китае могло вырасти с 9 тыс. до 25 тыс. в день. Стоит отметить, что официальной статистики летальных исходов от COVID-19 нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что введение США обязательных тестов на коронавирус при въезде в страну для путешественников из Китая преследует цель защиты здоровья населения Штатов и не должно быть поводом для ответных мер со стороны Пекина: «Мы видели это (реакцию Пекина, — прим. ред.). Я не буду говорить за Китай, но я скажу так: повода для возмездия тут нет просто потому, что страны всего мира принимают разумные меры медицинского характера для защиты своих граждан. Это то, что вы видите от нас и от других [стран, которые ввели схожие требования]. Это решение основано на науке и стремлении защитить здоровье населения. Оно исходит от экспертов здесь». Напомним, КНР пригрозила ограничившим въезд странам ответными мерами. Там назвали необоснованными основания для ограничений.

Член Еврокомиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что комитет ЕС по безопасности здоровья продвинулся в достижении договоренности относительно таких мер, как «тестирование перед отъездом для путешественников из Китая, усиление мониторинга канализационных стоков (самолетов), усиление наблюдения внутри ЕС» за прибывающими из КНР.

Нидерланды пока не планируют вводить обязательные тесты на коронавирус для прибывающих из Китая. Однако, как сообщил министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кейперс, всем туристам, приезжающим из КНР, «с четверга будет предлагаться пройти добровольный тест на коронавирус по прибытии в аэропорт Схипхол».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Дарья Пинегина