В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Елабужском районе Татарстана возобновила работу ледовая переправа через Каму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Работа ледовой переправы по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района возобновлена в 06.00 4 января.

Напомним, что с 3 января с 21.30 до 05.00 4 января работа переправы были приостановлена в связи с выходом воды на лед.

8 декабря в Татарстане запустили судно на воздушной подушке на переправе по маршруту Аракчино — Верхний Услон. Оно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00.



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Илина Хакимова