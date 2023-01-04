В Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму
Сегодня в Елабужском районе Татарстана возобновила работу ледовая переправа через Каму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Работа ледовой переправы по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района возобновлена в 06.00 4 января.
Напомним, что с 3 января с 21.30 до 05.00 4 января работа переправы были приостановлена в связи с выходом воды на лед.
8 декабря в Татарстане запустили судно на воздушной подушке на переправе по маршруту Аракчино — Верхний Услон. Оно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00.
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