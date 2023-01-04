Financial Times: Италия может вступить в долговой кризис
В Италии может наступить долговой кризис в Еврозоне, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки и собирается купить меньше облигаций в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что девять из десяти экономистов, принявших участие в опросе издания, назвали Италию страной, наиболее подверженной риску некоррелированного падения на рынках государственных облигаций.
Напомним, ранее газета Die Welt сообщила, что Германия, стремясь отказаться от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от других стран, включая Катар.
Издание отмечает, что энергетический кризис дал новые рычаги воздействия государствам Персидского залива. Они входят в число крупнейших поставщиков нефти в мире, особенно Саудовская Аравия, а Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ).
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