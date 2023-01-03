Главы российского и израильского МИД обсудили сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил сотрудничество с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. В разговоре российский представитель выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте ведомства.

— Российский министр поздравил израильского коллегу со вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, — говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com

Напомним, Эли Коэн во время вступления в должность заявил, что планирует 3 января провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

— Завтра у меня должна состояться беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а позже — с рядом министров иностранных дел стран Европы, — сказал он.

Коэн также отметил, что намерен укреплять отношения Израиля с государствами Европы и назвал главным приоритетом дипломатии развитие стратегического партнерства с США.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин