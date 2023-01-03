Датский производитель насосов Grundfos продает активы в России и Белоруссии

Grundfos — датский производитель насосного оборудования передает свои российские и белорусские активы местному руководству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritsaus Bureau.

Уточняется, что сам бренд, как и другие права на интеллектуальную собственность, не является частью сделки и остается в собственности компании. Это соглашение должно быть одобрено соответствующими органами в России, Дании и Европейском союзе (ЕС).

Как отметили в издании, ожидается, что процесс утверждения завершится уже к концу первого квартала 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton немецкого автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской «дочки» татарстанскому дилеру.

Контроль над 100% долей российского представительства Man получило ООО «Ман Трак Челны», зарегистрированное в Татарстане, официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах.

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Максим Кокунин