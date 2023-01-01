Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам ОПК Украины 31 декабря

В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, которые применяются для совершения террористических атак против РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

— Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны, — сказал он.

При нанесении удары также поражены стоянки хранения и места запуска ударных украиских беспилотников, добавил Игорь Конашенков.

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Татьяна Демина