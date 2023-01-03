Правительство России расширило программу бесплатной медицинской помощи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания медпомощи на 2023 год, в том числе дополнительные меры по профилактике сахарного диабета. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Так, в программе текущего года появились новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Для борьбы с гепатитом С в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медучреждений на оказание помощи таким больным в рамках обязательного страхования. Кроме того, меры по профилактике распространения гепатита включены в обязательный перечень мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни.

Вместе с этим в рамках борьбы с сахарным диабетом предусмотрен ряд мероприятий по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также обеспечению пациентов необходимыми.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В середине прошлого месяца президент России Владимир Путин призвал запустить программу по борьбе с сахарным диабетом. С таким поручением он обратился к правительству. По словам главы государства, программа должна быть запущена уже в 2023 году.



Напомним, власти Татарстана в 2023 году планируют выделить 1,14 млрд рублей на обеспечение детей с диагнозом «сахарный диабет» специальными датчиками, помогающими следить за уровнем глюкозы.



Датчики для пациентов с диабетом не входят в федеральный перечень медицинских изделий, которые бесплатно выдают по рецепту. Прибор стоит около 5 тысяч рублей, его хватает на две недели. В 2022 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова на обеспечение детей такими приборами выделили около 400 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин