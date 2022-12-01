Татарстан в 2023 году выделит более 1 млрд рублей на системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

Фото: кадр видео/ТНВ

Власти Татарстана в 2023 году планируют выделить 1,14 млрд рублей на обеспечение детей с диагнозом «сахарный диабет» специальными датчиками, помогающими следить за уровнем глюкозы, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.



Датчики для пациентов с диабетом не входят в федеральный перечень медицинских изделий, которые бесплатно выдают по рецепту. Прибор стоит около 5 тысяч рублей, его хватает на две недели. В этом году на эти цели по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова на обеспечение детей такими приборами выделили около 400 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Помощь диабетикам в республике оказывают и некоммерческие организации. 6 лет назад существует фонд «Борьба с диабетом». У автора — предпринимателя Тимура Николаева — сейчас десять проектов, в которые входят бесплатные онлайн-консультации врачей, приложения для подсчета углеводов и др. Поддержку фонда могут получить не только жители Татарстана, но все желающие.

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Маргарита Головатенко