Президент России призвал правительство запустить программу по борьбе с сахарным диабетом

Президент России Владимир Путин призвал запустить программу по борьбе с сахарным диабетом. С таким поручением он обратился к правительству.

По словам главы государства, программа должна быть запущена уже в 2023 году.

Сейчас президент страны выступает на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прямую трансляцию можно увидеть на нашем Youtube-канале.

Напомним, за 10 месяцев 2022 года в России выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, хотя в прошлом году он был обнаружен только у 300 тысяч новых пациентов. Как считает директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева, эту динамику нельзя однозначно интерпретировать как рост заболеваемости сахарным диабетом в стране.

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Айрат Назипов