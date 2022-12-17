В Татарстане сотрудники МЧС спасли водителя, замерзавшего на трассе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня в четыре часа утра в дежурную часть поисково-спасательного отряда №5 Поисково-спасательной службы Татарстана поступило сообщение о том, что на 957-м км трассы М-7, возле Мамадыша, на трассе замерзает водитель КАМАЗа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Выяснилось, что автомобиль сломался около полуночи, а заряда на телефоне оставалось около 6%. Прибывшие на место спасатели отогрели 58-летнего жителя Мамадыша в своей машине, напоили горячим чаем и доставили на базу ЗПСО №5 до прибытия технической помощи. От госпитализации мужчина отказался.

Напомним, в начале декабря сотрудники МЧС извлекли из Камы тело мужчины, который провалился под лед и погиб от переохлаждения. А за несколько дней до этого помощь спасателей потребовалась рыбаку, который уснул на льду.

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Артем Гафаров