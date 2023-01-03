В этом году в Татарстане построят 2,8 млн квадратных метров жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Кабмине сообщил, что в 2023 году в регионе планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. Общий объем их финансирования составит около 54 млрд рублей.

По словам Айзатуллина, на выделенные средства необходимо будет построить, отремонтировать и благоустроить более 3,5 тысячи объектов. Кроме того, как рассказал глава Минстроя, в 2022 году строительный комплекс республики выполнил все взятые на себя обязательства: в полном объеме были реализованы шесть нацпроектов, восемь государственных и 44 республиканские программы.

В текущем же году необходимо сдать 2,8 млн кв. м жилья, в том числе 160 тысяч кв. м — по социальной ипотеке, 1,2 млн кв. м — по линии индивидуального жилищного строительства, 1,4 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья.

Также министр рассказал, что в текущем году запланирована реализация четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан — это 600 детей-сирот, 33 многодетные семьи, 78 молодых семей и шесть граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Отдельно Айзатуллин отметил, что в программу капремонта многоквартирных домов включены 716 объектов, а финансирование данной программы составит 6,1 млрд рублей. Вместе с этим объемы затрат на программу «Наш двор» достигнут 9 млрд рублей — это 960 придомовых территорий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период с января по ноябрь 2022 года в Татарстане было построено и введено в строй 15 тысяч домов с общей площадью жилых помещений чуть более 3 млн квадратных метров. Такие показатели оказались на 117,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако несмотря на это, республика опустилась на шестое место в топ-10 регионов России по строительству жилья, уступив предыдущую позицию (5-е место) Санкт-Петербургу.



Стоит отметить, что по линии предприятий и организаций было введено 134 дома, что составляет 852 тысячи квадратных метров. В то же время в категории индивидуального жилищного строительства (за счет собственных средств населения) было построено 14,8 тысячи зданий — 2,1 млн квадратных метров. Общее количество квартир, появившихся в январе — ноябре, достигло 31,9 тысячи единиц.

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Максим Кокунин