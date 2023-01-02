В Челнах продают здание «Камгэсэнергостроя»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах выставили на продажу здание «Камгэсэнергостроя». 60% здания занимают арендаторы. Продавец готов оказать содействие в покупке объекта в ипотеку, причем даже без первоначального взноса.



Площадь здания составляет 5 243,4 квадратных метра, его цена — 171,6 млн рублей, то есть цена одного квадратных метра 32 727 рублей.

Объект построили в 1968 году. Земельный участок под зданием — 6 800 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко