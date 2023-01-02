В Госдуме проработают допмеханизмы контроля системы «Пушкинской карты»
После новогодних праздников в Госдуме проработают дополнительные механизмы контроля электронной системы «Пушкинской карты», об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
— Договорились с двумя министрами — культуры и цифрового развития — собраться сразу после праздников и проработать дополнительные механизмы контроля электронной системы «Пушкинской карты», — написал он в своем telegram-канале.
Предлагается проработать введение премодерации всех участников программы через региональные минкультуры, ввести фото- или видеофиксацию всех мероприятий. Необходимость в этом объясняется случаями мошенничества с такими картами.
В сентябре Татарстан оказался на третьем месте среди регионов России по числу покупок билетов по «Пушкинской карте» и по количеству выпустивших карт после Москвы и Санкт-Петербурга.
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