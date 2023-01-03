Психолог дала рекомендации работающим в новогодние праздники
Психолог-консультант, резидент Opora Woman Эльвира Наумова дала советы россиянам, которые работают в новогодние праздники.
По ее словам, следует подумать и выписать плюсы ситуации:
— Подумайте и составьте для себя список всех плюсов работы в праздничные дни, у каждого он будет свой. Работа в выходные и праздники неплохо оплачивается или премируется. Мотивацией для любого человека служат приятные эмоции, связанные с нашими близкими, с путешествиями, с подарками, развлечениями, увлечениями — возможность позволить себе это финансово стоит того, чтобы выйти на работу в праздничные дни, — предложила Наумова в беседе с RT.
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