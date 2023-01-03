Новости общества

13:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Психолог дала рекомендации работающим в новогодние праздники

02:24, 03.01.2023
Психолог дала рекомендации работающим в новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Психолог-консультант, резидент Opora Woman Эльвира Наумова дала советы россиянам, которые работают в новогодние праздники.

По ее словам, следует подумать и выписать плюсы ситуации:

— Подумайте и составьте для себя список всех плюсов работы в праздничные дни, у каждого он будет свой. Работа в выходные и праздники неплохо оплачивается или премируется. Мотивацией для любого человека служат приятные эмоции, связанные с нашими близкими, с путешествиями, с подарками, развлечениями, увлечениями — возможность позволить себе это финансово стоит того, чтобы выйти на работу в праздничные дни, — предложила Наумова в беседе с RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также