СБУ предъявила обвинение главе ЦБ России Набиуллиной
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.
По данным СБУ, у ведомства есть доказательства того, что Набиуллина участвовала в финансировании российских военных.
— Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины, — говорится в заявлении.
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