Новости общества

13:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СБУ предъявила обвинение главе ЦБ России Набиуллиной

17:28, 02.01.2023
СБУ предъявила обвинение главе ЦБ России Набиуллиной
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.

По данным СБУ, у ведомства есть доказательства того, что Набиуллина участвовала в финансировании российских военных.

— Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины, — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономика

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также