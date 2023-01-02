СБУ предъявила обвинение главе ЦБ России Набиуллиной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.



По данным СБУ, у ведомства есть доказательства того, что Набиуллина участвовала в финансировании российских военных.

— Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины, — говорится в заявлении.

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Маргарита Головатенко