В Казани из-за возникновения электрической дуги почти на полчаса приостановилось движение трамваев

Фото: пресс-служба "Метроэлектротранс" Казани

Сегодня утром в Казани на одном из трамвайных вагонов, следующего по маршруту 5а, на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Амирхана оплавилась пластиковая обшивка крыши. Об этом сообщают в пресс-службе «Метроэлектротранса» города.

Инцидент произошел из-за обледенения рабочего провода и неисправности пантографа. В результате этого возникла электрическая дуга, которая и оплавила обшивку. Произошло задымление, однако горения не обнаружено.

Экипаж вовремя ликвидировал задымление. В салоне находились семь человек. Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

Простой трамваев составил 25 минут. На данный момент движение восстановлено.



В конце ноября в Казани временно остановили движение трамвая №8. На участке контактной сети трамвая по ул. Беломорской проводились ремонтные работы, стояли соответствующие знаки. Однако, проигнорировав их, грузовой автомобиль сторонней организации наехал на контактный провод, из-за чего опора контактной сети обрушилась.

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Елизавета Пуншева