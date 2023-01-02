Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовано

Фото: t.me/avbogomaz Александр Богомаз

Возгорание на объекте энергоснабжения в Брянской области локализовано, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ранее глава области в своем телеграм-канале рассказал: «Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество».

После появилась информация, что социальные объекты области переподключены к резервной линии, а возгорание локализовано.

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