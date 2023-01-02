В Совфеде разработали проект внедрения альтернативных видов газа для газификации регионов

В Совете Федерации разработали законопроект об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации российских регионов, инициатива разработана главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым.



Сейчас законодательство регулирует порядок поставки и использование «исключительно природного газа» в целях газоснабжения населения и промышленных предприятий. Однако порядок использования альтернативных видов газа для газоснабжения законодательно не определен:

— В труднодоступных районах, субъектах РФ, на территории которых отсутствуют газораспределительные сети или эти сети не развиты, газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна. Данная задача может быть решена эффективнее при значительной экономии федерального и местных бюджетов путем использования альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа, — пояснил он.

1 декабря правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации.

Также ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Предполагается, что пересмотр тарифов позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, а еще сформировать источник финансирования программы социальной газификации.

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Маргарита Головатенко